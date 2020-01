Descartado coronavírus em homem internado em Curitiba; resultado do 2° sai até amanhã

Compartilhar no Twitter

A Secretaria Municipal da Saúde descartou, no começo da manhã desta quarta-feira (29), um dos dois casos notificados como suspeita de coronavírus em Curitiba. Exames realizados nesta terça-feira (28) confirmaram que o homem de 29 anos internado em um hospital particular da capital não está com a doença.

Em entrevista, a secretária Márcia Huçulak informou que o paciente que teve a doença descartada está com vírus da gripe (Influenza B) e que o resultado do segundo caso deve sair “no mais tardar” até amanhã. “É uma mulher de 23 anos que foi transferida ao Hospital de Clínicas por precaução, mas que está com um quadro leve. Ela não apresenta nenhuma complicação”, disse.

Fonte: Banda B

