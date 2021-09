Delegacia de Assis Chateaubriand passa atender em novo endereço

À convite do delegado chefe da 48ª Delegacia de Polícia Civil de Assis Chateaubriand (DRP), André Mendes, o prefeito Valtinho Correia participou da inauguração do novo espaço da delegacia.

A Polícia Civil deixou sua antiga sede na Avenida Cívica e se mudou para o novo espaço, na Rua Presidente Costa e Silva, nº 964, Centro. A alteração de endereço e melhoria estrutural foi viabilizada pela Prefeitura, que providenciou a locação do novo imóvel e arcará com as despesas relacionadas ao aluguel.

De acordo com o prefeito, a locação da nova sede foi formalizada por meio de um convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo do Estado do Paraná, ficando a cargo do Executivo municipal ceder o espaço físico adequado para os trabalhos da Polícia Civil na cidade. “É uma alegria, pois era um sonho e através de planejamento foi possível realizar a mudança de prédio e com a intervenção do secretário de Administração e Previdência, deputado estadual Marcel Micheletto, foi possível dar andamento nas tratativas e queremos dizer que o empenho continua e a delegacia cidadã que já está garantida para o município chateaubriandense”, salientou o prefeito Valtinho.

De acordo com o delegado André Mendes, o sentimento é de extrema alegria. “É uma grande evolução poder contar com um local amplo, seguro e adequado para atender a população e proporcionar essa comodidade também para os servidores que com certeza poderão ter maior rendimento. Estamos desvinculando do prédio do DEPEN, que fica com carceragem dos presos. Agradecer a todos pelo empenho para que tal fato pudesse se tornar realidade. Um agradecimento especial ao prefeito Valtinho que não mediu esforços para essa mudança”, salientou o delegado André Mendes.

A nova sede é mais ampla e adequada para os serviços de toda a equipe e atendimentos da Polícia Civil junto à população, inclusive com acessibilidade e estacionamento apropriado para as viaturas e para os veículos de vítimas e munícipes. O ato inaugural contou com a presença do delegado chefe da 20ª SDP, Antônio Donizete Botelho, presidente do Conselho de Segurança de Assis Chateaubriand CONSEG – major Christian Guilherme Goldoni, vice-prefeito licenciado Cloves Luiz Angeleli, presidente da Associação Comercial e Industrial e Agropecuária de Assis Chateaubriand ACIAC- Valdemir de Souza Dutra, advogados e outros convidados.

O horário de atendimento da delegacia de Assis Chateaubriand à população continua o mesmo: de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h.

DELEGACIA CIDADÃ

A sede alugada pelo município tem caráter provisório, pois a cidade foi contemplada com a construção de uma nova e moderna delegacia. Viabilizada pelo secretário de Administração e da Previdência, deputado Marcel Micheletto, junto ao governador do Estado, Ratinho Júnior, a construção de uma Delegacia Cidadã no município é uma realidade. Com estrutura humanizada para atendimento ao público, o intuito é que esse novo prédio tenha sala de plantão, departamentos administrativos, setor de investigação, cartório, sala de imprensa, entre outros, para que quem procure seus serviços possa ter atendimento de alta qualidade. Micheletto destacou a importância que a Delegacia Cidadã teria para Assis Chateaubriand e que “o pedido para que se concretize a abertura de uma na cidade é antigo e começa agora a tomar forma para que aconteça de fato. A população de Assis terá mais segurança e praticidade no serviço de segurança pública”, assegurou.

