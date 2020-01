De Assis: KS prepara lançamento para Show Rural 2020

Como nos anos anteriores, a empresa KS Pulverizadores, de Assis Chateaubriand (PR), está preparando mais um lançamento durante o 32º Show Rural Coopavel, que será realizado de 3 a 7 de fevereiro, em Cascavel.

Neste ano, a novidade será a apresentação aos visitantes do Pulverizador Autopropelido Starker 1500 Hidro 4×4, produto único no mercado brasileiro, que buscará atender as necessidades de médios e pequenos produtores.

Esta será a 12ª edição do Show Rural com a presença da KS Pulverizadores. Além do lançamento, a empresa apresentará ao público presente seus demais produtos e soluções desenvolvidas pela empresa, que está no mercado há 22 anos. “Não poderíamos deixar de participar desse grandioso evento. O Show Rural sempre é uma vitrine de novos produtos e tecnologias que ajudam a desenvolver e melhorar cada vez mais o agronegócio brasileiro. Estaremos presente com nossas máquinas, que são robustas e tecnológicas, além do exclusivo Sistema KS de estabilização de barras”, adianta um dos sócios-proprietários, Alexandre Kleinschmitt.

Durante o Show Rural, a empresa contará com um grande estande instalado na Rua “O”, no parque onde ocorrerá o evento. “Nós, da KS Pulverizadores, estamos sempre buscando melhorar nossos produtos e o nosso atendimento para cada vez mais criar, além de clientes, grandes amigos e parceiros. Aguardamos nossos amigos e clientes em mais um ano que se inicia, com dedicação e força para que, cada vez mais, possamos formar um País mais forte e sabemos que o Agronegócio é peça-chave para esse sucesso. Grande abraço e aguardamos vocês”, conclui Kleinschmitt.

32º Show Rural Coopavel

A expectativa de público para os cinco dias é de 250 mil pessoas. Serão 650 expositores. O Show Rural Coopavel acontecerá às margens da BR-277, na saída para Curitiba, a dez quilômetros do centro de Cascavel. São 720 mil metros quadrados destinados a empresas do agronegócio referências em suas áreas de atuação. A abertura oficial será no domingo, 2 de fevereiro, às 11h, com missa campal, que também já é tradição. De 3 a 7 de fevereiro, o parque estará aberto à visitação das 8h às 18h, com acesso gratuito.

