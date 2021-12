Criança é transferida de helicóptero para Cascavel em estado grave

Compartilhar no Twitter

Uma criança de 3 anos de idade, foi transferida de helicóptero por volta das 15h50 deste domingo (28), de Assis Chateaubriand a Cascavel, após um grave acidente de trânsito registrado no inicio da tarde, na Rua Desembargador Munhoz de Melo, no Jardim Sheila e Itaipu, onde envolveu um VW Fusca, conhecido como “Fusca Baja”.

o Fusca Baja é um veículo adaptado para andar na areia, lama, pedras, etc. Normalmente esse tipo de veículo é utilizado em trilhas leves ou pesadas.

Segundo populares, o condutor provavelmente perdeu o controle e atingiu um poste de energia elétrica que se quebrou e caiu sobre o veículo.

Dentro do Fusca havia três ocupantes, sendo um homem, uma mulher e uma criança de 3 anos.

A criança e a mulher foram socorridas e levados ao Hospital Beneficente, a criança com sangramento na face e a mulher com suspeita de fratura em uma das pernas.

Na sequencia a criança foi transferida de helicóptero do CONSAMU para o Hospital Universitário de Cascavel, por conta do agravamento do quadro clinico de sua saúde.

Fonte: policialweb.com.br

Comentários