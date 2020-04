Compartilhar no Twitter

Uma criança de 10 anos foi picada por escorpião, por volta das 02h00 da madrugada de ontem (28), na Avenida Tupãssi, região do Jardim América.

A criança foi socorrida por uma equipe do SAMU e levada as pressas para o Hospital Beneficente Moacir Micheletto, onde deu entrada as 02h34, segundo o hospital.

Após ser atendida e medicada, a criança foi liberada.

Não se tem muita informação de como ocorreu o fato na residência, mas, apesar do susto, a criança passa bem.

Fonte: Policial Web

