Criança com suspeita de dengue é transferida de helicóptero para Toledo

Na tarde de ontem (22), uma criança com pouco mais de um mês de vida com suspeita de dengue apontado pelo teste rápido teve que ser transferida de Assis Chateaubriand para Toledo. A transferência foi feita pelo helicóptero da Secretaria de Estado da Saúde. A criança foi atendida na segunda-feira (20), no Hospital Beneficente e desde então estava internada sendo transferida hoje para o Bom Jesus.

A comprovação oficial que é dengue só será possível após exame final realizado pelo Lacen – Laboratório Central do Estado.

Fonte: Rádio Vale Verde FM

