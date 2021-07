Covid-19; Sem comorbidade, jovem de 22 anos morre em Assis Chateaubriand

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand confirmou o 102º óbito por complicações de Covid-19 nesta terça-feira (29). Trata- se de um homem com 22 anos, sem comorbidades, que iniciou com sintomas no dia 15 de maio, sendo febre, dor de garganta, vômito, tosse, diarreia, dispneia, procurou atendimento no ambulatório Covid-19 em 18 de maio, onde coletou exame testando positivo. Foi medicado sem necessidade de internamento. No dia 21, teve piora dos sintomas, sendo internado na UTI do Hospital Beneficente Moacir Micheletto, onde permaneceu internado até esta terça-feira (29), quando faleceu.

O Município de Assis Chateaubriand lamenta o óbito deste chateaubriandense e transmite os mais sinceros sentimentos de pesar à família e amigos.

Fonte: Assessoria de imprensa/Prefeitura

Comentários