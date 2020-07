Covid-19; Secretaria de Saúde confirma quarto óbito de Assis

Homem de 73 anos era portador de comorbidades e estava internado em Cascavel

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand confirmou o óbito de mais um morador do município com Covid-19. Trata-se de um homem de 73 anos de idade, que estava internado no Ceonc de Cascavel e foi diagnosticado com a doença, conforme apontou resultado do exame avaliado pelo Laboratório Central do Estado. O Município foi comunicado na sexta-feira (17) pela 20ª Regional de Saúde de Toledo sobre o falecimento, ocorrido na última terça-feira (14). O senhor era hipertenso, portador de doença renal e diabetes.

Agora, Assis registra quatro mortes. No dia 13 de julho, um idoso de 85 anos foi a óbito e duas mulheres de 79 e 37 anos, nos dias 4 e 5 de junho.

Nesta segunda-feira (20), a Secretaria Municipal de Saúde confirmou três novos casos de coronavírus, revela o boletim publicado no final da tarde. Na atualização, foi registrado um jovem de 17 anos, um homem de 73 e uma mulher de 48 anos de idade. Agora, o número oficial de contaminados chega a 218 na cidade.

Assessoria do município.

