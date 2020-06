Covid-19; Secretaria de Saúde confirma outros 4 casos

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou, na tarde desta quinta-feira (4), mais quatro casos do novo coronavírus (Covid-19) em Assis Chateaubriand e todos são de mulheres, com idade entre 14 e 83 anos. Dos novos casos, uma paciente de 37 anos foi interna na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Beneficente e outra com 20 anos na ala Covid. Já a jovem de 14 anos e a senhora de 83 anos estão em tratamento e isolamento domiciliar.

Conforme o boletim municipal desta quinta-feira, Assis Chateaubriand conta com 37 casos oficialmente confirmados e 16 exames realizados em laboratório particular aguardam validação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.

Nilson Hort – Alto Falante Noticias

