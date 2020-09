Covid-19; Secretaria de Saúde confirma 6º óbito em Assis Chateaubriand

Compartilhar no Twitter

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou, neste sábado (12), o sexto óbito com diagnóstico de Covid-19 residente em Assis Chateaubriand. Trata-se de um homem com 77 anos de idade, que tinha como comorbidades hipertensão e diabetes, e estava internado na UTI do Hospital Beneficente Moacir Micheletto.

O Município lamenta o falecimento e transmite os sinceros sentimentos de pesar à família e aos amigos!

Boletim publicado na tarde de hoje registrou 4 novos casos de coronavírus na cidade, com duas mulheres de 21 e 34 anos e, e dois homens de 51 e 86 anos de idade.

O número oficial de contaminados chegou a 484 pessoas. Destas, 432 estão curadas e 46 pacientes em tratamento domiciliar com determinação da Vigilância Sanitária para que mantenham isolamento social. Todos assinaram o Termo de Notificação e Consentimento, onde são alertados das consequências administrativas e criminais previstas em decreto municipal e no Código Penal Brasileiro, caso sejam flagrados descumprindo o isolamento durante o período estabelecido pelos profissionais de saúde.

Ainda conforme o novo boletim, há 12 casos suspeitos em investigação e outros 1.161 foram descartados, após os testes e exames apontarem resultados negativos. Outros 49 exames positivos feitos em laboratório privado aguardam validação do Ministério da Saúde.

