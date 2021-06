Covid-19; Primeiros pacientes são recebidos no Cristo Rei

Unidade do Cristo Rei recebe primeiros pacientes Covid-19

A unidade de Saúde da Família Gilio Bortot, no Cristo Rei, recebeu, na manhã desta quarta-feira (2), os primeiros pacientes com Covid-19. As pessoas considerados com situação de internamento leve ou moderado serão encaminhados direto do Ambulatório Covid-19, ou Hospital Beneficente Moacir Micheletto, para o Cristo Rei.

São 10 leitos de enfermaria, um deles CTI, contando com respirador montado e caso o paciente evolua para um quadro mais grave é possível prestar um primeiro atendimento para posterior encaminhamento ao hospital referência SUS em Assis Chateaubriand, que é o Beneficente Moacir Micheletto, até que seja aberta uma vaga na central de leitos.

O atendimento será realizado por técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos e zeladores, os quais foram contratados através de PSS e tudo com recursos próprios.

Fonte: Assessoria de imprensa/Prefeitura

