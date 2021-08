Covid-19; Pessoas com 35 e 36 anos serão vacinadas hoje

Com a chegada de novas doses de vacina contra o Covid-19, o município de Assis Chateaubriand vai avançar na vacinação contra Covid-19 na população geral. Nesta terça-feira (3), estão sendo convocadas as pessoas com 35 e 36 anos para serem vacinadas. A Vacinação será das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

A vacina continuará sendo realizada no Centro de Convenções da Prefeitura (Auditório Municipal), e também em sistema de drive-thru, em frente à rampa de acesso à entrada. São quatro equipes trabalhando na vacinação.

Para receber a dose é necessário que a pessoa tenha consigo, cartão SUS, CPF, documento com foto e comprovante de residência.

Conforme a Secretaria de Saúde, às pessoas com idade superior aos 35 anos e que ainda não receberam a primeira dose, podem procurar os pontos para serem vacinadas.

Alimentos podem ser doados

A Secretaria de Assistência Social e da Mulher, em parceria com a Secretaria da Saúde, continuam realizando a “Vacinação Solidária”. Na ação, as pessoas que irão ser imunizadas com a vacina contra Covid-19 são convidadas a realizarem doação de alimentos não perecíveis. No ambiente onde está ocorrendo a vacinação será disponibilizado um local para que os alimentos possam ser depositados, tanto aos que recebem a imunização em sistema drive-thru ou no Auditório da prefeitura municipal. A doação não é obrigatória.

Os alimentos arrecadados servirão para complementar as cestas básicas montadas pela Secretaria de Assistência Social e repassadas para as famílias cadastradas.