Covid-19: orientações da Paróquia Nossa Senhora do Carmo

Estimados Paroquianos, venho apresentar por meio deste, as orientações paroquias quanto ao momento de atenção que estamos vivendo, diante da propagação do coronavírus e outros. A Diocese de Toledo já se manifestou oficialmente, cujas orientações estamos adotando.

1) A princípio, do dia 20 março ao dia 04 de abril ficam suspensas as seguintes atividades:

• Encontros

• Reuniões

• Formações

• Grupos de Oração

• Missa jovem

• Via sacra na rua

• Visita dos Ministros Auxiliares aos Enfermos

• Visita do Padre à enfermos – somente em casos extremos

• Catequese e figurinhas (as figurinhas não serão entregues)

• Catequese de Adultos: mantemos as inscrições durante a quaresma e suspendemos os escrutínios.

• Ensaios de cantos: ficam suspensos nas dependências da Igreja, e se acontecer em outros espaços, que tomem os devidos cuidados.

• Confissões na Matriz dia 22/03 e na Capela São Miguel Arcanjo dia 23/03. Obs: Quem desejar confessar, deverá se direcionar à secretaria Paroquial, no horário normal de atendimento.

• Velórios: A Pastoral da Esperança orientará as famílias, mas não conduzirá as vigílias. As exéquias acontecerão antes do sepultamento no cemitério;

• Manteremos a Promoção do Frango a Portuguesa que acontecerá no dia 21/03, considerando que não será servido almoço no local e a equipe tomará os devidos cuidados na preparação e entrega dos frangos.

Atenção:

• Pedimos que os idosos, doentes e pessoas do grupo de risco permanecerem em suas casas e, por isso, estão dispensados da participação das missas. Acompanhem as celebrações pelos meios de comunicação, rezem o Santo Rosário e leiam a Palavra de Deus.

• Vamos continuar com o atendimento aos fiéis nas secretarias paroquiais e com as celebrações das missas ao mesmo tempo em que incentivamos o cuidado com a higiene pessoal. Colocaremos álcool em gel nas entradas da Igreja. Pedimos, que seja mantido adequado distanciamento entre as pessoas, interditando alguns bancos.

• As celebrações sejam realizadas com piedade e devoção, sem procissões e preces dos fiéis. As homilias sejam breves, assim como podem ser suprimidos alguns cantos litúrgicos.

• Durante as celebrações eucarísticas: evitem o aperto de mãos na acolhida aos fiéis, não deem as mãos durante a oração do Pai-Nosso; omitam o abraço da paz; distribuam a comunhão somente na mão.

• Pedimos que quem estiver com algum tipo de sintoma de gripe, que não venham à missa.

Com a intercessão de nossa mãe e padroeira, Nossa Senhora do Carmo peço a Deus que conceda a todos benção e proteção;

Nota assinada pelo padre André Fatega

Comentários