COVID-19: Novos casos são confirmados em Assis

Boletim publicado, neste fim de semana, consta o registro de quatro novos casos confirmados do coronavírus em Assis Chateaubriand, sendo dois homens com 33 e 50 anos de idade e duas mulheres com 53 e 59 anos. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde informa que essas pessoas já estão curadas e entraram na estatística após passarem pelo teste rápido – momentaneamente disponível apenas para profissionais de saúde e das forças de segurança e salvamento.

Elas não apresentaram suspeitas nos dias anteriores e não estava entre as suspeitas registradas, contudo, com o objetivo de ampliar sua base de dados com finalidade investigativa para estudos epidemiológicos, o Município utilizou algumas amostras em pessoas que são contatos próximos dos pacientes que contraíram a COVID-19, comprovadamente por exame laboratorial – como foi o caso dos últimos registros, justificando a elevação dos números.

Esse tipo de teste aponta que, num certo período, a pessoa contraiu a doença, pois o vírus deixa uma espécie de “cicatriz” no organismo, motivo ao qual constatasse que a pessoa está curada. Os testes rápidos foram realizados no final da semana e os resultados imediatamente confirmados no boletim seguinte da Secretaria de Saúde.

O positivo é que das 22 confirmações da doença na cidade, 21 pessoas já estão curadas e nenhuma está internada.

Assessoria.

