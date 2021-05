Covid-19; Novo decreto entra em vigor hoje

Entrando em vigor a partir desta sexta-feira (28), o Município de Assis Chateaubriand publicou um novo decreto com mais restrições para o combate à Covid-19. As decisões foram tomadas após reunião da Comissão de Enfrentamento (CEC19).

Com isso, o toque de recolher passa a ser das 20h às 5h do dia seguinte. Das 20h de sábado às 5h de segunda-feira, lockdown, apenas serviços essenciais e de delivery de alimentos poderão funcionar nesse horário. As aulas presenciais estão suspensas no município. Confraternizações estão proibidas. As celebrações religiosas poderão ser realizadas das 5h de segunda-feira com término até as 20h de sábado. Não há prazo para fim das restrições. Veja mais detalhes:

