COVID-19; Homem de 50 anos é o primeiro infectado a superar a doença em Assis

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand confirmou o primeiro caso de cura do novo coronavírus (COVID-19) no município. A boa notícia foi informada na tarde desta quarta-feira (15), quando não foram registrados novos casos da doença pelo segundo dia consecutivo.

O paciente é Ederval Passoni, de 50 anos de idade, que após superar o período de tratamento fez questão de ter sua identidade revelada, pois, segundo ele, nos últimos dias, membros da família sofreram alguns preconceitos e retaliações de outras pessoas – motivo pelo qual o Município segue o princípio de não revelar nomes de pacientes sem que haja autorização.

O homem começou a apresentar sintomas da COVID no dia 24 de março, foi internado no dia 31 e recebeu alta hospitalar no dia 5 de abril, quando entrou em isolamento domiciliar e foi liberado nesta quarta-feira, após diagnóstico de cura e foi liberado para retomar suas atividades diárias normais.

De acordo com o novo boletim diário da Secretaria Municipal de Saúde, até o momento, 7 casos foram confirmados em Assis Chateaubriand de um total de 39 suspeitas registradas. Destas, 30 foram descartadas, pois os exames laboratoriais apontaram negativo e 2 seguem sob investigação. Dos 7 infectados, nenhum está internado e 6 estão tratando em isolamento domiciliar.

Assessoria de Imprensa do município.

Comentários