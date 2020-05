Covid-19: empresa de Assis tem 11 casos confirmados

A Secretaria Municipal de Saúde de Assis Chateaubriand confirmou, na tarde desta terça-feira (19), que uma empresa da cidade [não teve nome revelado] fez exames em massa em 27 funcionários na sexta-feira (15).

Desses, 11 tiveram o resultado positivo, sendo 5 IgG (anticorpo já antigo) e 6 IgM (mais recente).

Os exames foram feitos de forma particular e um laboratório na cidade, bancado pela empresa, e os resultados foram repassados à Vigilância Sanitária nessa segunda-feira (19). “Fizemos uma vistoria e as recomendações. As pessoas que ainda poderiam transmitir a doença já foram afastadas”, detalha o diretor de Saúde, Fabio Fantin. De acordo com ele, assim que for liberado por outros órgãos, os dados serão adicionados ao boletim do município.

