Covid-19 é a principal causa de morte em Assis neste 1º trimestre

Assis Chateaubriand fechou o mês de março com 45 sepultamentos realizados no Cemitério Jardim da Paz, sendo de 22 homens e 23 mulheres. Em comparação ao mesmo mês do ano passado foram 13 óbitos a mais. Segundo o relatório de sepultamentos do ‘campo santo’, já em relação às causas das mortes, a principal neste primeiro trimestre de 2021 é a Covid-19, com 39 registros. Em segundo lugar vem câncer, que foi a principal causa dos óbitos no ano passado, mas em 2021, nesses três primeiros meses, aparece com 9 registros. A faixa etária com mais sepultamentos foi entre 60 a 70 anos, com 22 no total, seguida por 70 a 80 anos, com 21 registros.

Fonte: Alto Falante Notícias

