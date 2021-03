Covid-19: Duas mortes no sábado

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand confirmou, neste sábado (20), dois óbitos, sendo um homem de 53 anos sem comorbidade, que teve início de sintomas no dia 07/03, com tosse, dispneia, desconforto respiratório, realizou exame particular no dia 09/03, testando positivo para Covid-19.

O 43º óbito, um homem, de 36 anos, sem comorbidade, que teve início de sintomas no dia 24/02, com febre, mialgia, cefaleia, tosse, dor de garganta e diarreia. Ele procurou o ambulatório Covid-19 no dia 27/02, realizou exame particular em 01/03, testando positivo e hospitalizado em 03/03, tendo piora nos sintomas foi para UTI no dia 09/03.

Comentários