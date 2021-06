Covid-19; 16 chateaubriandenses estão na UTI

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand confirmou nesta terça-feira (1), o 82º óbito por complicações do Covid-19. Trata-se de um homem com 40 anos, sem comorbidade, iniciou com sintomas no dia 19 de maio, sendo febre, tosse e desconforto respiratório, coletou exame para Covid-19 em laboratório particular no dia 24 de maio, testando positivo, procurou atendimento no Ambulatório Covid-19 na mesma data, e no dia seguinte devido a piora dos sintomas foi internado no Hospital Moacir Micheletto, onde permaneceu na UTI até esta data, onde veio a óbito.

Nos últimos dois dias a secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand, através do boletim confirmou 93 novos casos.

Dos 542 pacientes atualmente em tratamento, moradores de Assis Chateaubriand, 16 estão internados na UTI Hospital Beneficente Moacir Micheletto e outros 9 em enfermarias.

