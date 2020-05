Corpo de jovem desaparecido no Rio Piquiri é encontrado

Foi localizado na manhã de hoje (5), quando foram iniciados os trabalhos referentes ao terceiro dia de buscas o corpo do jovem Rodrigo Ancioto e apenas 23 anos, que havia desaparecido nas águas do Rio Piquiri na tarde do último sábado (2), na região do Parque Apertado em Formosa do Oeste.

Desde que o fato ocorreu familiares, amigos e voluntários apoiavam os trabalhos do bombeiros de Toledo.

Como aconteceu; Amigos disseram que o cachorro da vítima caiu na água e na tentativa de salvá-lo ele se jogou, mas acabou se afogando.

O corpo será encaminhado para o IML de Toledo e depois vai ser liberado para os familiares providenciarem os atos fúnebres.

Fonte: Rádio Vale Verde FM

Comentários