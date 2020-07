Corpo de animal é encontrado em mala no centro

Um fato chamou a atenção da população de Assis Chateaubriand na tarde de ontem (28). Parte de um corpo de um animal, sendo de um carneiro, foi encontrado esquartejado dentro de uma mala no quintal de uma residência no centro da cidade, na Rua Santa Fé.

De acordo com vizinhos, a casa estava vazia e o antigo morador se mudou da residência na sexta-feira (24). Hoje (28), ao chegar para limpar a casa, a proprietária sentiu um forte mau cheiro vindo do quintal. Ao procurar de onde vinha o odor, ela encontrou a mala preta fechada e acionou a Polícia Militar.

Com apoio da equipe da Defesa Civil, a mala foi aberta e o corpo do animal encontrado. Uma médica do Posto de Saúde Central e uma médica veterinária da Vigilância Sanitária também estiveram no local. A Polícia Civil investiga o caso. Funcionários da Prefeitura deram destino correto à ossada.

Por Nilson Hort (Alto Falante Notícias)

