Coronavírus; Número confirmados em Assis Chateaubriand sobe para 85

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais 15 casos do novo coronavírus (COVID-19) em Assis Chateaubriand, conforme aponta o boletim publicado no final da tarde desta quarta-feira (24). Na atualização, foram registrados 8 homens com idade entre 23 e 54 anos, e 7 mulheres de 12 a 53 anos. Todos estão em tratamento domiciliar, com determinação da Vigilância Sanitária para que mantenham isolamento social.

O número de confirmados cresceu consideravelmente nas últimas 24 horas pelo fato de o Laboratório Central do Estado (LACEN) ter divulgado resultados de uma grande remessa de exames que estavam atrasados. De acordo com o Laboratório, isso ocorreu devido a problemas em equipamentos e reagentes – o que não permitiu que as amostras fossem analisadas dentro da capacidade máxima.

Agora, o município conta com 85 casos oficialmente confirmados, além de 17 exames positivos realizados em laboratório particular que aguardam validação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Ainda conforme o novo boletim, de momento, nenhuma pessoa do município está internada entre as 25 em tratamento. O número de curados subiu para 58 pessoas, há outras 109 suspeitas em investigação e 260 foram descartadas, após os testes e exames apontarem resultados negativos.

Mortes

Na primeira semana de junho, nos dias 4 e 5, ocorreram os dois óbitos registrados por causa do coronavírus na cidade, sendo moradoras de Assis Chateaubriand. A primeira vítima da doença foi uma senhora de 79 anos, portadora de hipertensão e diabetes, que ficou internada por 12 dias. No dia seguinte, uma mulher de 37 anos que havia sido hospitalizada no dia anterior, tendo obesidade constatada como única comorbidade, também não resistiu às complicações respiratórias causadas pela COVID-19.

