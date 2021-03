Confirmados mais dois óbitos por Covid-19 em Assis

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand confirmou nesta quinta-feira (18), o 38º e 39º óbito, sendo de uma mulher com 87 anos, portadora de doença cardiovascular, e bronquite. Teve início de sintomas em 10/03, com tosse e desconforto respiratório, realizou exame particular para Covid-19 no dia 13, testando positivo no mesmo dia foi hospitalizada e infelizmente na noite de quarta-feira (17) entrou em óbito.

O outro óbito trata-se de uma mulher com 60 anos, hipertensa, procurou atendimento no ambulatório Covid-19 no dia 03/03, relatando tosse, dor de garganta, coriza, diarreia, cefaleia, mialgia e adinamia (grande fraqueza muscular) desde o dia 28/02, coletou exame em 03/03, testando positivo para Covid-19 no dia 08/03. Deus entrada no Hospital Moacir Micheletto, onde permaneceu na UTI e infelizmente veio a falecer na noite de ontem quarta-feira (17)

O Município de Assis Chateaubriand lamenta os óbitos destas chateaubriandenses e transmite os mais sinceros sentimentos de pesar à família e amigos!

Um novo boletim deve ser divulgado ainda nesta quinta-feira (18).

Assessoria de imprensa/Prefeitura

