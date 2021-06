Confirmado o 84º óbito por complicações do Covid-19

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand confirmou neste domingo (6), o 84º óbito por complicações do Covid-19.Trata-se de um homem com 39 anos sem comorbidades, compareceu no ambulatório 19/05 com tosse, febre, mialgia, cefaleia e fraqueza, relatou início dos sintomas em 17/05. Foi medicado e orientado a retornar se piorasse dos sintomas. Coletou exame PCR dia 19/05 com resultado positivo. Retornou no ambulatório dia 24/05 com dispneia e baixa saturação, foi encaminhado para internamento no Hospital Beneficente Moacir Micheletto, por pioras dos sintomas foi transferido para UTI dia 01/06 vindo a óbito neste domingo.

O Município de Assis Chateaubriand lamenta o óbito deste chateaubriandense e transmite os mais sinceros sentimentos de pesar à família e amigos!

42 novos casos em Assis Chateaubriand nas últimas horas

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand, confirmou 42 novos casos de Covid-19, através do boletim deste domingo (6), totalizando agora 4.040 pessoas contaminadas. Dos 521 pacientes atualmente em tratamento, moradores de Assis Chateaubriand, 16 estão internados na UTI Hospital Beneficente Moacir Micheletto e outros 13 em enfermarias. Seis dos pacientes estão internados, na Unidade de Saúde Gilio Bortot, no Conjunto Cristo Rei.

