Confira os ganhadores da Promoção do Dia das Mães da ACIAC

Com mais de 180 mil cupons concorrendo aos prêmio da promoção do Dia das Mães, da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Assis Chateaubriand (Aciac), o grande ganhador da Honda Biz zero quilômetro foi o morador do Jardim Panorama, João Carlos de Souza, que comprou na Rede Vieira Farma. O sorteio foi realizado na manhã de hoje (13), na própria entidade, e contou com a participação dos patrocinadores, diretores da Aciac, imprensa e do presidente da Câmara Municipal, Odilo Denig. Todos os ganhadores são de Assis Chateaubriand. “Agradeço aos parceiros, aos empresários e aos clientes do nosso comércio pela participação”, disse o presidente da Aciac, Ogenilson Gonçalves. A entrega dos prêmios será no dia 25 de junho, às 8h, na Aciac. A próxima promoção que está sendo preparada será do Dia dos Pais.

Ganhadores

Vales-compra:

R$ 500:

Edilson Augusto Paulo (comprou na empresa Assismec);

Michel G. Podadeiro (Exclusiva);

Maria Gabriela Costa da Silva (Supermercado Cirelli);

Marcos Medeiros (Supermercado Cirelli).

R$ 1 mil:

Ivan Ferreira da Silva Júnior (Casa Leão);

Tereza Biscorovaine (Supermercado Trento);

Arthur Kinkas (Loja Riolar);

Graciano Barborda (Supermercado Sorriso).

Moto Honda Biz:

João Carlos de Souza, morador do Jardim Panorama, e comprou na Rede Vieira Farma.

Fonte: Nilson Hort (Alto Falante Notícias)

