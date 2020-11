Condutor embriagado bate em carro parado e foge do local

No sábado (7), pela manhã a Polícia Militar de Assis Chateaubriand foi acionada via 190, a comparecer na Rua Fioravante Lulu, esquina com a Rua Pernambuco, onde segundo o solicitante, um veículo GM Monza teria subido na calçada e colidido contra o seu Fiat Uno e empreendido fuga do local.

No início da tarde, pessoas informaram a polícia que na Rodovia PR 239 nas proximidades do trevo que da acesso a Tupãssi havia um veículo Monza trafegando com o condutor visivelmente embriagado com os dois pneus estourados.

Os policiais conseguiram encontrar o veículo nas proximidades do Santa Rita e identificar o condutor, que ao ser submetido ao etilômetro constatou embriaguez (0.96 MG/L.).

O veículo foi apreendido e o infrator encaminhado para a 48ª DRP, para procedimentos de Polícia Judiciária.

Fonte: Rádio Vale Verde FM

