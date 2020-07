Comércio local reabre nesta quarta-feira

No encontro realizado na tarde desta segunda-feira (13), no Gabinete do prefeito de Assis Chateaubriand, ficou definido que o Município seguirá o período de vigência do decreto estadual e, dessa forma, as lojas poderão reabrir nesta quarta-feira (15).

Da reunião com o promotor de Justiça, Sérgio Segurado Braz Filho, participaram a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ducinéia Monteiro, o procurador jurídico do Município, Raphael Martins, e o assessor jurídico, Mário Coleto.

Na sequência, o entendimento foi levado ao conhecimento do presidente da Câmara Municipal, Odilo Denig, e do presidente da Associação Comercial (Aciac), Ogenilson Gonçalves.

Por Alto Falante Notícias

