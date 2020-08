Comércio local ficará aberto até as 16 horas neste sábado

Neste sábado (8), véspera de Dia dos Pais, o comércio de Assis Chateaubriand atenderá em horário especial, até as 16h. Os consumidores da região terão mais tempo para escolher os presentes e evitar aglomeração de pessoas. Todas as medidas preventivas continuem sendo seguidas para garantir a saúde de todos. Comprando no comércio de Assis, os clientes podem preencher cupons para participar da promoção do Dia dos Pais, da Aciac, que vai sortear uma moto Honda Fan Start zero quilômetro e 5 vales-compra, de R$ 500 a R$ 1 mil. O sorteio será no dia 15 de agosto.

