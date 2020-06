Comércio local continuará aberto

Em reunião na tarde de hoje (26), com empresários na Aciac, secretários municipais afirmaram que o comércio chateaubriandense não irá fechar devido à Covid-19 no momento. De acordo com o secretário de Saúde, Renato Marcon, medidas mais rígidas serão adotadas no município e que fechar o comércio seria uma última decisão. “Ainda não é o momento para medidas mais radicais. Na próxima semana, vamos instalar barreiras sanitárias. Pensamos também em implantar o toque de recolher. A população deve se conscientizar e colaborar. Não é momento para churrascos”, garante Marcon. Nos próximos dias, outras medidas, como as apontadas pelos empresários e pela comunidade, serão apresentadas.

Por Alto Falante Notícias

