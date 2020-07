Comércio de Assis volta a fechar por 14 dias

A partir hoje (6), as atividades ‘não essenciais’, conforme decreto do estado, paralisam as suas atividades, entre elas, o comércio de rua, como lojas de roupas e calçados.

Em Assis Chateaubriand, além das restrições do Governo do Paraná, começa nesta segunda-feira a ‘lei seca’, que proíbe a comercialização e o consumo de álcool em espaço público. Outra medida adotada na cidade foi o ‘toque de recolher’, que vai vigorar das 22h às 5h do dia seguinte. As medidas constam no novo decreto municipal, publicado na noite de sábado (4), que tem validade por 14 dias, como forma de combate à Covid-19. Se não houver mudanças, as lojas voltam a abrir no dia 20 de julho (dia útil). Veja mais detalhes no documento:

Fonte: Alto Falante Notícias

