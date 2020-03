Comércio de Assis, reabrirá parcialmente a partir de quarta-feira

Em assembleia por videoconferência, realizada na tarde desta sexta-feira (27), 43 prefeitos e prefeitas da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop) decidiram, por unanimidade de votos, pela reabertura gradual do comércio nas cidades da região a partir da próxima quarta-feira (1º). Em Assis Chateaubriand, um decreto deverá ser publicado nos próximos dias, detalhando sobre as atividades que poderão retornar e as recomendações. Em vídeo, o prefeito Pegoraro conta mais detalhes.

Publicado por Prefeitura Municipal de Assis Chateaubriand em Sexta-feira, 27 de março de 2020

Por Nilson Hort (Alto Falante Notícias)

Comentários