Comércio de Assis fechará nos próximos dias

Seguindo os exemplos de várias cidades do Paraná, o comércio de Assis Chateaubriand ficará fechado, inicialmente, por 15 dias, a partir das 12h deste sábado (21).

A medida serve para evitar aglomerações de pessoas e assim reduzir as chances de transmissão do coronavírus (Covid-19). A decisão foi tomada hoje (20), após uma reunião com a presença de várias autoridades do município na prefeitura, que formam o Comissão de enfrentamento ao Covid-19.

Apenas atividades essenciais ao atendimento das necessidades da população, como mercados, hospitais, posto de combustível somente para abastecimento, farmácias e similares permanecerão abertos. Decreto municipal será publicado neste sábado com os detalhes.

Fonte: Nilson Hort (Altofalante Noticias)

