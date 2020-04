Comércio de Assis Chateaubriand volta a atender o público nesta terça-feira

A partir desta terça-feira (7), o comércio de Assis Chateaubriand será reaberto, com restrições. Com a aplicação do plano de contingência, criado pela Aciac, a Prefeitura decidiu publicar um novo decreto no fim da noite dessa segunda-feira (6), anulando o anterior, que previa o fechamento das lojas até 12 de abril.

A decisão ocorreu após uma reunião com membros que compõem o gabinete de crise, realizada no domingo (5). Um termo de compromisso deverá ser assinado pelos empresários, assegurando que todas as medidas de prevenção serão seguidas. Algumas atividades, que aglomeram pessoas, ainda não poderão funcionar. Comércio poderá funcionar, nesse período, de segunda a sexta, das 9h às 17h.

Alto Falante Notícias – Nilson Hort

