Com mais três mortes, Assis contabiliza 47 vítimas da Covid-19

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand confirmou nesta sexta-feira (26), o 47º óbito, sendo um homem com 93 anos, hipertenso e portador de doença cardiovascular, teve início de sintomas no dia 05/03, sendo febre, dispneia e adinamia, realizou exame particular para Covid-19, testando positivo em 07/03, foi hospitalizado na cidade de Toledo e infelizmente entrou em óbito nesta sexta-feira (26).

O 46º óbito por complicações do Covid-19, trata-se de um homem com 80 anos, sem comorbidade, tendo início de sintomas no dia 17/03, sendo febre, tosse, dispneia e desconforto respiratório, foi internado no dia 22/03, realizado exame para Covid-19 neste mesmo dia, com resultado em 25/03, testando positivo. Infelizmente o paciente entrou em óbito no dia 22/03.

O 45º óbito, sendo um homem com 79 anos, sem comorbidade, teve início de sintomas em 09/03, sendo tosse, realizou exame particular para Covid-19 no dia 12/03, testando positivo, com piora de sintomas. Foi internado em Hospital na cidade de Toledo, onde infelizmente entrou em óbito no dia 24/03, sendo confirmado no final da tarde de ontem 25/03.

Assessoria de imprensa/Prefeitura

Comentários