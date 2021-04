Com mais duas mortes, Assis contabiliza 65 vítimas da Covid-19

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand confirmou nesta quinta-feira (15) o 65º e 66º óbito por complicações do Covid-19.

O primeiro caso trata-se de uma mulher com 65 anos, portadora de hipertensão arterial e teve início de sintomas no dia 25/03, sendo, mialgia, febre, tosse e cefaleia. Procurou atendimento no ambulatório Covid-19 no dia 26/03, onde coletou exame e o resultado saiu em 29/03, testando positivo. No dia 30/03, foi hospitalizada e indo para UTI, onde infelizmente entrou em óbito ontem dia 14 de abril

O segundo caso é um homem com 95 anos, portador de hipertensão arterial e diabetes. No dia 11 de abril deu entrada no Pronto Socorro, com dispneia, tosse, e baixa saturação, onde foi encaminhado para UTI, vindo a óbito horas depois e foi realizado exame para Covid-19 na mesma data, chegando o resultado na data de ontem dia 14, sendo confirmado Covid-19.

Assessoria de imprensa/Prefeitura

