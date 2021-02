A semana começa com movimento ainda maior nas estradas da região em razão do início da colheita e a volta às aulas. Motivos que exigem atenção, prudência e muita cautela de todos os motoristas. O alerta é do subtenente Uilson Manoel da Nóbrega, comandante da Polícia Rodoviária de Assis Chateaubriand. Ouça o Podcast no Portal Boa Notícia clicando aqui.

Comentários