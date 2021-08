Cinco pessoas morrem em grave acidente na PR 317

Um gravíssimo acidente de trânsito, na PR 317, entre Toledo e Assis Chateaubriand, próximo ao trevo que dá acesso à comunidade de Ouro Preto, deixou cinco vítimas fatais na noite desta terça-feira (3).

De acordo com informações repassadas à reportagem pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente envolveu uma carreta bitrem e um Volkswagen Gol, com placas da cidade de Jesuítas, pertencente a Secretaria de Saúde do município. A batida ocorreu quando a carreta trafegava no sentido a Toledo e o carro seguia no sentido contrário da via, no trecho de faixa dupla. No local os veículos bateram frontalmente.

No impacto, o Gol foi arrastado e prensado na carroceria da carreta, que atingiu um barranco. O trânsito ficou em meia pista nos dois sentidos. O motorista da carreta foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado para atendimento hospitalar em Toledo. As cinco vítimas fatais ocupavam o carro.

Diversas equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas e fizeram o desencarceramento das vítimas. O Instituto Médico Legal (IML) e perícia foram deslocados para fazerem levantamentos de informações e recolhimento dos corpos. A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência.