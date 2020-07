Chuva de granizo na região de Assis

Fortes ventos acompanhados de chuva e granizo foram registrados em vários município na região de Assis Chateaubriand. Na comunidade de São Francisco, próximo à rodovia PR-239, o gelo tomou conta de boa parte do pátio da C.Vale. Grandes estragos não ocorreram na região.

Granizo registrado em Assis Chateaubriand 🌩🌨 Publicado por Tempo Oeste em Terça-feira, 30 de junho de 2020

Uma nova frente fria que avança peço sul do Brasil, trouxe os temporais para o sudoeste, oeste e centro-sul do estado. Além disso, o destaque é para os ventos, que já estão sendo registrados com intensidade em diversas cidades do Paraná. As temperaturas devem cair nos próximos dias.

