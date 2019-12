Chateaubriandense participa do maior evento de marketing da América Latina

Com o objetivo de trazer novidades para a região de Assis Chateaubriand na área de marketing digital, o jovem empresário Jonathan Rodrigues de Azevedo, da Pensar3w, participou, recentemente, do RD Summit, em Florianópolis (SC). O evento é considerado o maior da América Latina nas áreas de marketing digital e vendas, reunindo, nessa edição, mais de 12 mil pessoas de todo o Brasil.

Jonathan atua no mercado de tecnologia desde 2007. Formado em Sistemas de Informação, pela Faculdade Unimeo-Ctesop, na região, ele é referência quando o assunto é marketing digital e estratégias. O empresário administra várias contas de empresas na região, algumas com alcance nacional. Ele viu no RD Summit a oportunidade de ampliar seus conhecimentos e para aperfeiçoar os trabalhos realizados aos clientes de vários setores. “Foi realmente inesquecível. O mercado atual exige que as empresas mudem suas crenças e realmente foque na valorização dos clientes. Organizar os dados da empresa e focar no marketing vai ‘doer’, mas é algo extremamente necessário. Caso contrário, a sua empresa estará morta em quatro anos. Lembre-se que as pessoas compram com a razão e justificam com a emoção”, destaca Jonathan.

Durante o RD Summit 2019, o chateaubriandense conheceu de perto algumas tendências do marketing digital para 2020. “Foram vários assuntos que me chamaram atenção, mas o que será tendência para o próximo ano está voltado à humanização das marcas, com as empresas se comunicando cada vez mais com o seu público com muita empatia e informação sobre o seu negócio. Outro ponto que achei importante é a consolidação da era da voz, ocupando cada vez mais espaço o conteúdo produzido por áudio, como a criação de podcasts. Além disso, seguirá ainda mais em alta os anúncios por estágio do funil, classificando o conteúdo que será entregue a cada público de acordo com o seu interesse no produto. Enfim, a estratégia na área fará a diferença na conversão de interessados em clientes”, explica Jonathan.

O RD Summit realizou a sua sétima edição e se consagrou como uma importante referência no setor de marketing digital e vendas. O evento é voltado a um público amplo, composto por empreendedores, profissionais e pessoas interessadas em temas como marketing, vendas, sucesso do cliente, tecnologia e gestão. O RD Summit foi formado por 175 palestrantes de alto nível neste ano. Desde sua primeira edição, em 2013, o evento reuniu mais de 30 mil profissionais da área. “No ano que vem, vamos estar de volta para trazer mais novidades para Assis e região”, adianta Jonathan Azevedo.

