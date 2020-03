Centro de Convenções de Cascavel é organizado para Hospital de Campanha

Compartilhar no Twitter

Local está sendo transformado em um grande Hospital de referência em caso de COVID-19

Cascavel tem se destacado quando o assunto é o enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19). Dando mais um passo à frente de muitos municípios, a Secretaria de Saúde está implantando um grande hospital referencial no atendimento a doença, no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel.

As paredes para os leitos já começaram a serem erguidas e nos próximos dias, a cidade vai contar com um Hospital de Campanha para dar suporte nos atendimentos aos pacientes do novo Coronavírus.

O anúncio da construção da unidade foi divulgada pelo Prefeito Leonaldo Paranhos, em pronunciamento no dia 26 e em poucos dias o local já está transformado, e estruturado para receber os equipamentos hospitalares.

A expectativa é que 60 leitos sejam disponibilizados no Hospital de Campanha.

De acordo com o prefeito Paranhos a estrutura é possível graças a uma parceria com empresas. Empresários cederam as divisórias e estão providenciando estrutura física para montagem dos leitos.

