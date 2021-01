Celular é tomado de assalto na Praça do Artesão

Era por volta das 05h00 de sábado (16), quando a Polícia Militar foi acionada a deslocar até a Rua do Bosque, na Praça do Artesão, onde segundo a solicitante a mesma teria sido vítima de roubo.

No local, em contato com a solicitante, a mesma informou que chegou para trabalhar e estava sentada no banquinho mexendo no seu celular esperando dar o horário, quando chegou ao seu lado um rapaz magro, baixo e moreno, ordenando a mesma que continuasse olhando para o chão e que lhe entregasse seu celular.

O rapaz fazia menção de estar armado, porém a mesma não conseguiu identificar se estava.

O aparelho celular se trata de um Xiaomi note 9, de cor azul.

Foram feitas, rondas no intuito de localizar o autor do fato, porém até o momento o mesmo não foi identificado. Boletim confeccionado e encaminhado para a 48ª DRP para procedimentos cabíveis.

Fonte: Policial Web

Comentários