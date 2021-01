Celular é furtado de residência na Rua das Rosas

Por volta das 17h30 de sábado (16), a Polícia Militar de Assis Chateaubriand foi acionada a comparecer na Rua das Rosas, onde teria ocorrido um furto. No local a solicitante foi identificada, a mesma relata que se ausentou de sua residência pelo período de 15 minutos, e ao retornar deu falta de seu celular que estava no interior da casa, marca Samsung A11, populares informaram ter visto uma pessoa com características de um indivíduo conhecido por furtos no bairro.

Diante dos fatos essa equipe policial deslocou até a casa do indivíduo, o mesmo ao notar a presença dos policiais saiu correndo, vindo a pular o murro de sua residência, tendo acesso ao terreno ao lado, onde foi abordado, em revista pessoal nada foi encontrado.

Em diálogo com os parentes do indivíduo, os mesmos informam que o ele esteve presente na parte da tarde na residência.

Fonte: Policial Web.

Comentários