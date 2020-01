Carro roubado em Curitiba é recuperado pela PM de Assis

Por volta das 13h50 de ontem segunda-feira(13), uma equipe policial militar de Assis Chateaubriand recebeu uma denúncia via 190 de que haveria três indivíduos andando próximo a um supermercado em atitude suspeita sendo que em diversos momentos eles passavam em frente ao mercado utilizando-se de aparelhos celulares e conferindo a parte interna do mercado.

A denúncia constava ainda que um deles estava trajando roupas escuras e o outro com roupas claras, e que após passarem diversas vezes em frente ao mercado, seguiram em direção a um veículo Ford/Ka de cor branca que estava estacionado. A equipe se deslocou ao local e avistou o veículo mencionado com três ocupantes em seu interior, ao dar voz de abordagem, o condutor do veículo arrancou com o mesmo em direção a equipe e saiu em alta velocidade sendo então acompanhado pela viatura, onde o veículo em fuga, pelas ruas da cidade, até entrar na Rua Guanabara, onde seguiu até uma mata próxima, sendo que ao chegar ao final da rua, todos os ocupantes desceram do veículo e foram em direção à mata, e que ao chegar ao local, à equipe foi recebida com disparos, no momento então foram realizados disparos pela equipe para cessar a injusta agressão.

Após o confronto, um dos indivíduos saiu da mata com as mãos para cima, sendo então revistado, onde foi localizada a quantia de R$1.344,10, um aparelho celular marca Samsung modelo j7 prime branco e uma munição calibre 38 em seu bolso. O mesmo foi detido e colocado na viatura, ato contínuo, foi repassado a situação para as outras equipes, iniciaram-se então, diligências no intuito de localizar os demais envolvidos, sendo que de posse de informações divulgadas por populares, um indivíduo trajando camiseta branca e short jeans teria saído da mata citada acima e entrado em uma construção.

Uma equipe de apoio se deslocou ao local e abordou a pessoa, e que, ao indagar sobre o que faria no local, o mesmo informou que estava trabalhando na obra, porém, em suas vestes não havia vestígios de materiais da construção e em conversas com outros trabalhadores que estavam no local, todos informaram não conhecê-lo. O mesmo foi conduzido então ao local onde o veículo foi abandonado, onde foi reconhecido pela equipe que tentou a abordagem inicial como sendo um dos ocupantes do veículo que efetuou a fuga da abordagem.

Após a chegada da equipe de apoio, foi adentrado a mata seguindo pelo trajeto que os indivíduos fizeram, sendo logrado êxito em localizar um revólver calibre 38 special com quatro munições, e que, o mesmo estaria com boletim de extravio informado no dia 15/04/2018, no município de Palhoça- SC. Durante as buscas, a equipe recebeu informações de que populares localizaram uma arma de fogo ao lado do meio-fio que foi jogada do veículo Ford Ka, momento que passou pela rua.

Trata-se de um revólver calibre 38 special com numeração não localizada com uma munição, e, em consulta do veículo Ford Ka cor branca, o chassi divergiu, sendo que em consulta pelo chassi, a placa foi alterada, sendo a correta, da cidade de Curitiba, com alerta de roubo no dia 11/01/2020 em Pinhais-Pr.

Em revista no veículo, foi localizado uma balaclava e duas garrafas “pet” contendo etanol. Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos a 3ª Cia algemados, conforme súmula vinculante nº 011, para resguardar a integridade física das equipes e dos detidos, apos identificação, um deles possuía duas tatuagens em seu rosto, porém o mesmo estava sem elas, ao ser indagado, este informou que estava usando maquiagem, possivelmente na tentativa de escondê-las, informou ainda que estava em Assis Chateaubriand há alguns dias e que estaria na casa de uma pessoa conhecida no meio policial.

De posse das fotos dos suspeitos e da semelhança com o autor do roubo ocorrido em data anterior, a equipe se deslocou até o local onde, ao mostrar a foto para a vítima, a mesma reconheceu como o autor do roubo. Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados a 48ª DRP unido ao veículo e os objetos apreendidos.

Fonte: Érico Malvezi – Rádio Vale Verde FM

