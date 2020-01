Carro capota na ponte do Rio Verde

Um acidente do tipo capotamento ocorreu na manhã desta quinta-feira (16), na rodovia Pr 239, entre Assis Chateaubriand e Jesuítas.

O condutor de 34 anos de um Fiat Uno com placas de Maringá, informou que estava indo para Toledo quando ao passar pela ponte do Rio Verde, perdeu o controle direção do carro e capotou e por sorte não caiu no rio.

O motorista estava carregado com produtos de controle de pragas e alguns pacotes de veneno ficaram sob a pista.

O Fiat Uno teve danos de grande monta.

Fonte: Rádio Vale Verde FM

Comentários