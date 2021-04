Capotamento deixa dois feridos na PR 239

Compartilhar no Twitter

O capotamento aconteceu na noite deste sábado (24), na rodovia PR 239, trecho que liga Assis Chateaubriand a Toledo, proximidades da Garapeira do Zé, quase entrada da cidade, onde envolveu um GM Corsa Classic, ocupado por duas pessoas. Não se sabe ao certo como aconteceu o acidente, mas, segundo informações de populares, o condutor provavelmente perdeu o controle de direção do veículo, saiu da pista e capotou várias vezes, parando as margens da rodovia.

Duas pessoas foram socorridas pelo SAMU e levadas para o hospital Beneficente Moacir Micheletto, com ferimentos moderados, mas, sem risco de morte.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual, posto de Assis Chateaubriand registrou a ocorrência, sendo que através de um guincho, o veículo foi encaminhado ao pátio rodoviário.

Fonte: Policial Web

