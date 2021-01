Campeão mundial de capoeira recebe honraria

Gabrielly Albanezi Sampaio, 14, fez uma visita ao prefeito Valtinho na manhã de ontem (28). Ela foi campeã do campeonato Solo de Capoeira. A competição foi promovida pela Federação Mundial de Capoeira (WCF), com sede no Azerbaijão, e reuniu atletas de todo o mundo com disputas via online.

Na oportunidade, o chefe do poder executivo entregou uma honraria à chateaubriandense. “É com muita alegria que recebo a Gabrielly, que representou e levou o nome do município para o mundo, sendo campeã na capoeira em sua categoria, por meio da instrução do professor Sidnei, que é um grande amigo e está à frente de um projeto maravilhoso e o Município está à disposição para uma parceria. Parabenizo a Gabrielly pela conquista”, salientou o prefeito

Revelada por meio do projeto Expressão Cultural, que conta com o apoio do Instituto Sicoob, Gabrielly iniciou seus treinamentos com apenas 6 anos de idade. Durante dois anos ficou afastada dos treinos devido a uma lesão no pulso, porém, a partir do seu retorno, a atleta demonstrou toda sua garra e determinação, se transformando no grande destaque entre as atletas de sua idade do Grupo Arte e Raça, tendo incentivo do Sicoob Médio Oeste, treinado pelo professor Sidney Gonçalves Dias.

A chateaubriandense foi acompanhada por sua mãe Simone Albanezi; Fernando Luiz do Sicoob Médio Oeste- presidente da Associação de Capoeira; Janete Bilk – Sicoob Médio Oeste; Márcio Orlandini – secretário de Esportes do município; Vera Nascimento – diretora de Cultura; Cloves Angeleli – vice-prefeito; e Sidney Gonçalves Dias – professor do Grupo Arte e Raça.

Assessoria de imprensa/Prefeitura

