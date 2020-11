Caminhão tomba próximo ao aterro municipal de Assis

O condutor de um caminhão Mercedes Benz com placas de Assis Chateaubriand perdeu o controle da direção por motivos desconhecidos e acabou tombando o mesmo na rodovia PR 239 no trecho que liga Assis Chateaubriand a Jesuítas e sofreu ferimentos leves, sendo socorrido pela equipe do SAMU de Assis Chateaubriand, encaminhado ao Hospital Beneficente Moacir Micheletto. A cabine do MB ficou totalmente destruída e o caminhão com o rodado para cima.

Conforme informações dos agentes o motorista não chegou a ficar preso nas ferragens e sofreu ferimentos nas pernas e alguns arranhões. O acidente ocorreu por volta das 14h40 desta quinta-feira (5) foi em frente ao Aterro Municipal.

Fonte: Rádio Vale Verde FM / Fotos Carlos Corujinha.

