Café Gosto Bom comemora 19 anos de história

Em 15 de setembro de 2001, nas terras férteis de Jesuítas (PR), nascia o Café Gosto

Bom. Fruto do sonho do casal Francisco Carrilho Garcia e Neide Agassi Garcia, que

cultivavam um antigo desejo de comercializar a própria produção de grãos. Eles

amavam e trabalhavam com a lavoura de café. Com uma pitada de amor em tudo que

faziam, o casal resolveu tirar o projeto do papel.

Francisco e Neide enfrentaram os primeiros desafios com muita perseverança, não

faltando garra e coragem. Como era um produto novo, isso gerava dúvidas nos

consumidores. Com muita criatividade, Francisco teve a ideia de fazer algo diferente,

que despertasse o interesse nos consumidores. Nascia ali a embalagem de plástico

reaproveitável, que foi um grande sucesso na época, principalmente entre as donas de

cada. Com isso, muitos clientes passaram a comprar, a provar o Café Gosto Bom e a

sentir o sabor puro de um café limpo.

Um caminho sem volta. A partir desse momento, a produção foi crescendo ao passar do

tempo e conquistando os mais refinados paladares. Sempre, a qualidade foi primordial,

o que fideliza os clientes até hoje. Na hora de se comprar a matéria-prima, visa-se um

café de boa qualidade e 100% arábica. Cerca de 90% dos grãos usados vêm de Minas

Gerais, onde se tem a produção dos melhores cafés do Brasil. Escolher tomar o Café

Gosto Bom é escolher tomar um café puro, sentindo todo o aroma de um verdadeiro

café.

São clientes de todas as idades, desde os mais jovens aos idosos, mas a grande maioria é

formada por donas de casa, aquelas que preparam todos os dias um cafezinho para sua

família. Elas são exigentes e querem sempre o melhor. Mensagens carinhosas são

recebidas pela equipe do Gosto Bom diariamente, de pessoas que não ficam mais sem o

café desta marca. Já outros clientes, que se mudaram para lugares que ainda não tem o

Café Gosto Bom, ligam pedindo para enviar o produto pelos Correios.

Após o falecimento do Francisco Carrilho Garcia, em maio de 2007, a esposa e os

filhos, Vanessa e Anderson, inspirados na batalha do pai, com união, decidiram seguir

em frente com o Café Gosto Bom. Uma empresa basicamente familiar. Hoje são 15

colaboradores, pessoas trabalhando diretamente com o mesmo propósito de levar até o

cliente um excelente produto.

Com um olhar sempre voltado à sustentabilidade, as máquinas da empresa são

antipoluentes e a lenha usada para a torrefação vem de área reflorestada, plantada e

colhida pela equipe do Café Gosto Bom. Cuidar e preservar o meio ambiente é uma das

premissas da empresa.

O Café Gosto Bom segue com a missão de produzir um produto de alta qualidade,

conquistando cada dia mais clientes e chegando cada vez mais longe. O trabalho e a

dedicação são marcas desta grande família.

Fotos: Hellen Karina

Texto: Nilson Hort

