Barreiras sanitárias começam amanhã em Assis

A Secretaria Municipal de Saúde de Assis Chateaubriand realizou, na manhã de hoje (6), um treinamento com os profissionais que atuarão nas barreiras sanitárias. Os pontos de fiscalização são montados em 3 pontos da cidade: na saída para Jesuítas, no contorno norte (região da C.Vale) e outro na Avenida Brasil, próximo ao posto da Polícia Rodoviária. Os trabalhos devem começar nesta terça-feira (7), a partir das 8h. Quem chegar à cidade terá de responder a um questionário e serão coletados alguns dados, principalmente a origem e o motivo da viagem até Assis; a temperatura corporal será verificada, além de possíveis sintomas de Covid-19. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Renato Marcon, a ação é educativa.

BARREIRAS SANITÁRIAS Publicado por Prefeitura Municipal de Assis Chateaubriand em Segunda-feira, 6 de julho de 2020

